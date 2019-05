Bonne fête des Parents 1

Je sais, ça va avoir l’air bizarre pour les milléniaux qui me lisent, mais je suis né d’un être humain de sexe féminin.

À l’époque, on appelait ça une « mère ».

Savez-vous comment on faisait un enfant quand j’étais jeune ?

Papa mettait son pénis dans le vagin de maman, et neuf mois plus tard, maman accouchait d’un enfant.

Oui, je sais, c’est vieux jeu, dépassé, « old school ».

Vous imaginez ? On va pouvoir se passer des parents ! On pourra faire pousser des enfants dans des incubateurs, comme si c’était des poussins !

« L’Immaculée Conception, c’est possible », s’est exclamé un journaliste, qui se pâmait devant cette spectaculaire avancée de la science.

Mais à l’époque, il fallait un papa et une maman.

Personne ne te traitait de transphobe et personne ne voulait te censurer.

Étrange, non ?

Oui, je sais, on était arriéré, mais que voulez-vous : ça ne nous traversait pas l’esprit qu’un homme avec une grosse barbe puisse allaiter le bébé qu’il avait conçu avec son amie d’enfance qui avait maintenant un pénis.

On était limité dans notre imagination.

Et pendant que je suis dans les confessions : savez-vous de quelle couleur étaient les pyjamas que mes tantes et mes oncles m’avaient donnés comme cadeau de naissance ?

Débile, non ?

Tu peux obliger ta fille de neuf ans à porter le voile, pas de problème, c’est un signe d’ouverture à la diversité, Manon Massé et Charles Taylor vont triper, mais de grâce, n’achète pas de pyjama bleu à un garçon ou de pyjama rose à une fille, car on va t’accuser de lui imposer un genre !

Oh, je sais, on n’a plus le droit d’utiliser ce mot, il faut dire « Parent 1 ».