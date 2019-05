ROYER, André



À Québec, le 27 avril 2019, est décédé monsieur André Royer, fils de feu Madeleine Marquis et de feu Joseph-Arthur Royer. Il habitait à Québec. Ses proches se réuniront le mercredi 15 mai 2019, à 10h00, au Cimetière Saint-Charles pour lui rendre un hommage en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Odile Michaud), Julie (Germain Dery) et Denis (Julie Cantin); ses petits-enfants: Alexis, Catherine, Samuel et Charles; son frère et ses sœurs: Francine, Alain et Line (André Labrecque); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que son amie et aidante Brigitte Giguère. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement et de Héma-Québec pour leurs précieux conseils et les bons soins prodigués.