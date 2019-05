Céline Dion adresse un message touchant à sa maman pour la fête des Mères

Plusieurs vedettes québécoises profitent de leur tribune sur les réseaux sociaux pour adresser des messages d’amour à leur maman, à l’occasion de la fête des Mères.

La star internationale Céline Dion ne fait pas exception et a elle aussi rédigé quelques mots doux au sujet de celle qui l’a élevée, Maman Dion. On le sait, les Dion sont tissés très serré. Céline n’a donc pas manqué cette occasion pour dévoiler au monde entier à quel point elle admire sa maman, qui a fêté son 92e anniversaire le 20 mars dernier.

Dans son message de quelques lignes, la diva tenait à parler de l’impact qu'a eu sa maman dans les diverses sphères de sa vie.

«Je réalise aujourd’hui plus que jamais l’importance du rôle d’une mère. Non seulement tu m’as donné la vie, mais tu as aussi écrit mon destin. Je t’aime maman, Céline», peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Céline Dion avait aussi écrit un message touchant pour Maman Dion à l’occasion de son anniversaire, il y a environ deux mois.

«Maman, si je réussis un jour à atteindre la moitié de ta force, ce serait mon plus grand accomplissement. Tu as mis tous tes rêves de côté pour élever ta famille. Quand tu as écrit ma toute première chanson, Ce n’était qu’un rêve, qui aurait cru qu’il deviendrait réalité? Bonne fête! Je t’aime...» avait écrit Céline Dion à sa maman pour souligner cet événement important.

Pas de doute, Céline et Maman Dion ont une relation mère-fille très inspirante!