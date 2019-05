Cinq jeunes arrêtés pour une série de vols à main armée commis à l'aide de Tinder

Cinq jeunes âgés de 15 à 19 ans de San Jose, en Californie, ont été arrêtés après avoir commis une série de vols violents à main armée en leurrant des hommes à l'aide de l'application de rencontre Tinder.

Les cinq suspects, deux hommes, deux femmes et un mineur non nommé, avaient créé de faux profils sur Tinder au nom de «Becky» et «Victoria», avec lesquels ils approchaient des hommes et leur donnaient rendez-vous, généralement tard le soir dans un endroit isolé.

Or, lorsqu'elles arrivaient sur place, les victimes étaient battues et volées par les suspects, ou encore, leur voiture était dérobée sous la menace d'une arme à feu, a expliqué la police de San Jose jeudi. Les crimes ont été commis entre le 16 et le 29 mars dernier, a-t-il été précisé.

Le nombre de crimes qu'auraient commis les suspects n'a pas été dévoilé par la police.

Selon le quotidien local Mercury News, la police a pu faire avancer son enquête en mettant la main sur des images de caméras de surveillance et, surtout, en attrapant l'un des suspects alors qu'il était au volant d'une voiture volée par la bande. Les complices de ce suspect ont ensuite été arrêtés tour à tour à San Jose.

Bryan Gonzalez, 19 ans; Jonathan Jimenez, 18 ans; Lesly Portillo, 18 ans; Yadira Villarreal, 19 ans, et un adolescent mineur de 15 ans demeurent tous détenus et font face à de nombreuses accusations notamment pour vol, vol de voiture, vol de voiture avec violence et délit de fuite.