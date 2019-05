Conseils à une infirmière stressée

Je trouve inspirantes vos réponses quotidiennes à une variété impressionnante de problèmes sociaux et personnels. Je me permets une modeste contribution en réponse au témoignage de l’infirmière vivant une problématique de stress qui vous écrit ce matin. Je suis moi-même infirmière et je sais que notre métier nous expose à des erreurs potentiellement lourdes de conséquences pour nos patients.

Il nous faut donc tenter d’adopter une attitude rationnelle face à ces risques d’erreurs en nous disant deux choses : 1. Je me contre-vérifie systématiquement et j’agis en toute sécurité « selon les règles de l’art » pour mes patients. 2. Tout le monde fait des erreurs et je vais en faire moi aussi à un moment donné. Je vais alors agir pour diminuer au maximum les risques encourus pour mon patient.

Elle vous demande Louise si la pratique de la méditation pleine conscience serait une bonne chose pour elle. Comme je ne connais rien en méditation, je ne peux pas la renseigner à ce sujet. Mais je connais une méthode non médicale mais éprouvée scientifiquement pour diminuer le stress ainsi que les symptômes de l’anxiété : c’est l’activité physique.

Il est recommandé de pratiquer 150 minutes d’activité physique par semaine pour le bien-être physique mais aussi pour son apport à la santé psychologique, un domaine largement méconnu. L’activité physique agit directement sur le cerveau et ses bienfaits sont immédiats et sans effets secondaires.

Je ne suis pas une athlète et j’ai des responsabilités familiales très prenantes, mais je ne peux absolument pas me passer de ce moyen incontournable pour gérer mon stress quotidien, et encore plus en situation de stress ajouté. Il y aurait lieu aussi que cette personne se demande pourquoi elle est anxieuse pour rationaliser le risque encouru d’une situation.

Il se peut que le pire arrive, mais une analyse plus approfondie de la situation nous éloigne de l’hypothèse catastrophique initialement appréhendée. On va pelleter quand il y a de la neige, pas cinq jours avant la tempête. Il arrive que dans certaines situations des actions préventives puissent s’avérer nécessaires. Mais comme c’est rare qu’une action préventive créée par l’angoisse puisse être bénéfique, dès qu’on en a fait l’évaluation, il faut rapidement quitter le mode « angoisse » pour se mettre en mode « solutions et actions ».

Une maman active et très occupée

Dire que « les méthodes les plus simples sont souvent les plus efficaces dans le règlement d’un problème » prend ici tout son sens. J’espère que votre conseil fera écho chez cette infirmière, angoissée depuis l’enfance, qui cherche désespérément une solution. Venant d’une personne exerçant le même métier constitue une valeur ajoutée.