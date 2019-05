Dans nos archives: 20 ans depuis la tornade Alanis

Le 13 mai 1999, il y a 20 ans, la chanteuse canadienne Alanis Morissette passait telle une tornade à Québec.

Malgré la parution l’année précédente d’un autre album moins populaire, le succès de Jagged Little Pill et ses 33 millions de disques vendus se font toujours sentir.

Lorsqu’elle s’est arrêtée à Québec, Morisette venait de lancer Supposed Former Infatuation Junkie, un enregistrement fort différent.

Pour la première visite de l’artiste au Colisée, ils étaient environ 6000 fans à patienter lorsque l’Ontarienne en tournée nord-américaine est montée sur scène vers 22 h.

Photos d’archives

Remarquable

Le lendemain, Le Journal de Québec titrait à la une : Un délice signé Alanis. Et l’attente en valait la peine. Son talent de multi-instrumentiste à la guitare, à l’harmonica et à la flûte en a charmé plus d’un.

Malgré une foule peut-être plus réduite qu’ailleurs, Alanis Morissette a aligné une vingtaine de chansons comme Hand in My Pocket, Uninvited et Thank You.

De son côté, le producteur Michel Brazeau n’avait toutefois pas l’esprit à la fête. « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais tous les shows sont difficiles à vendre ces temps-ci », avait lancé l’homme d’affaires décédé en 2018.

À l’époque, la Québécoise Catherine Durand avait fait la première partie, suivie par Crash Test Dummies. Alanis Morissette avait notamment réclamé la participation d’interprètes francophones.

La gloire à 21 ans

Quelque 48 heures plus tard, Morissette se dirigeait vers Montréal pour un autre concert. Pour ceux et celles qui ne pouvaient assister aux spectacles, la chaîne Musique Plus avait même offert un spécial de quatre heures en l’honneur de la star canadienne au sommet de sa gloire dans les années 90.

Maintenant plus discrète, Alanis Morissette a partagé une nouvelle avec ses admirateurs en mars 2019. La chanteuse de 44 ans attendait son troisième enfant à la fin de l’hiver. Alanis Morissette est déjà maman de deux enfants avec son mari, le rappeur Souleye. Le couple, marié depuis 2010, avait accueilli la même année son premier enfant, puis une fille, en 2016.

Avec Jagged Little Pill, Alanis Morissette avait remporté le Grammy Award du meilleur album de l’année, alors qu’elle n’avait que 21 ans.

- Texte et recherche: Jean-François Racine et Stéphane Doré