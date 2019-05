Dégustation Méchants Raisins, l’art du partage

Les vignerons soucieux et passionnés se succèdent. Les modes passent. Mais une chose demeure : le partage.

L’idée même du vin, qu’il soit de soif ou grand cru, me semble indissociable de l’action de le partager avec les autres. Parce que le vin réchauffe l’âme, aiguise les sens et donne de l’esprit. Parce qu’il donne naissance à des discussions, des rencontres et autres aventures improvisées qui permettent en bout de piste de donner un peu de sens à notre vie.

C’est dans cet esprit que nous avons lancé l’an dernier les dégustations Méchants Raisins. Une dizaine d’amateurs rassemblés autour de quelques bouteilles donnant ainsi l’occasion de faire des découvertes tout en devenant de meilleurs dégustateurs. Ces moments de partage permettent évidemment de faire de nouvelles rencontres et d’élargir son cercle de passionnés bachiques. Bref, apprendre en s’amusant.

Ça vous intéresse?

Inscrivez-vous via la page Facebook des Méchants Raisins.

La prochaine dégustation aura lieu ce vendredi 17 mai autour du pinot noir. Il reste encore quelques places! Dans l’intervalle, en voici un à essayer qui devrait vous plaire.

Buvez moins. Buvez mieux.

Pinot Noir Buissonnier 2015, Vignerons de Buxy, Bourgogne, France

19,95 $ - Code SAQ 13806089 – 13 % - 1,5 g/l

Issu d’un grand millésime, ce pinot noir est élaboré par une dynamique coopérative de vignerons. Bien typé avec des notes de fruits rouges et une touche de fumée. Un fruit nourri donnant une impression de souplesse. Bonne persistance en finale. Difficile de trouver du pinot noir de cette qualité sous les 20$ à la SAQ.

*** $ ½