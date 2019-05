Faites votre emballage de pellicule de tissu ciré

Pour éliminer définitivement la pellicule de plastique, il vous suffira d’utiliser de vieux morceaux de tissu et de la cire d’abeille pour réaliser des emballages écologiques, durables, qui iront au compost après l’usage.

MATÉRIEL REQUIS

Planche à repasser

Fer à repasser

2 feuilles de papier parchemin (sulfurisé) ou de silicone réutilisables

Morceaux de tissu minces, lavés et repassés (pensez à réutiliser vos plus beaux draps d’été, vos jolies chemises, les retailles de coton)

Un peu de cire d’abeille râpée ou en pastilles

PRÉPARATION

Préchauffez le fer à repasser. Le sabot du fer doit être bien chaud. Sur la planche, déposez une première feuille de papier parchemin assez grande pour protéger le tissu de la planche. Superposez le morceau de tissu à enduire. Recouvrez uniformément le tissu de pastilles de cire d’abeille (attention de ne pas trop en mettre !), puis recouvrez de la seconde feuille de papier parchemin. Pressez le sabot bien chaud sur la feuille du dessus afin que les copeaux ou pastilles de cire fondent de manière homogène. Retirez la première feuille et laissez refroidir.

ASTUCES

Bien fabriqués, ces emballages pourront être utilisés pendant 12 mois environ ou jusqu’à ce qu’ils montrent des signes de dégradation. Lavez-les dans une eau savonneuse tiède (pour ne pas faire fondre la cire) et frottez-les délicatement avec une lingette ou un tawashi (voir page 134 du livre). Ces emballages miracles sont compostables après utilisation. Vous n’aurez qu’à les découper en petits morceaux pour faciliter leur biodégradation dans le compost. Génial, non ? Si vous avez mis trop de cire, le tissu sera rigide et peu appétissant. Collez une autre pièce de tissu sur la première et repassez à nouveau. L’excédent s’imbibera sur la deuxième pièce de tissu.

EXTRAIT DU LIVRE