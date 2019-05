Faute d’hélium, Party City ferme 45 magasins

La plus grande chaîne de magasins d’articles de fête en Amérique du Nord, Party City, a annoncé cette semaine la fermeture de 45 de ses magasins dans un contexte de pénurie mondiale d’hélium.

Party City a déclaré par un communiqué qu’il fermait généralement entre 10 et 15 magasins chaque année. La société basée au New Jersey et présente dans le Canada anglophone n’a pas fourni de liste des magasins concernés par ces fermetures.

«Cette année, après un examen approfondi et une évaluation de notre réseau de magasins, nous avons pris la décision de fermer plus de magasins que d’habitude afin d’optimiser nos performances sur le marché, de nous concentrer sur les emplacements les plus rentables et d’améliorer la santé générale de notre réseau», a déclaré le PDG James M. Harrison.

La pénurie de ce gaz non renouvelable a eu un impact négatif sur les ventes des ballons en latex métallisé de la société, a indiqué le communiqué.

Harrison a ajouté que Party City travaillait à un accord sur une nouvelle source d’hélium, qui pourrait fournir des quantités accrues dès cet été pour les deux prochaines années et demie.

Bien que l’hélium soit généralement associé aux ballons de fête et à la voix aiguë qu’il procure quand on le respire, il joue un rôle majeur dans l’imagerie médicale, la fabrication de téléphones intelligents, l’exploration spatiale ou encore le secteur de l’énergie nucléaire.

Depuis 2012, la Terre est en pénurie d’hélium, dont 75% de la production provient des États-Unis. Ces derniers écoulent toutefois depuis vingt ans leurs réserves stratégiques de ce gaz, accumulées dans les années 1920.