Hurricanes : un plus grand rôle pour Andrei Svechnikov

Lors de la première partie de la finale d’Association de l’Est, l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov a vu son temps de jeu décupler.

Le deuxième choix au total du dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH) évolue dorénavant au sein du premier trio de sa formation et dans la première unité d’avantage numérique. Une situation qui s’explique par l’urgence d’obtenir de bons résultats, selon l’entraîneur-chef des «Canes», Rod Brind’Amour.

«Nous lui demandons de faire beaucoup de nouvelles choses, mais nous sommes dans une situation de vie ou de mort, a indiqué le pilote de 48 ans au site internet de la LNH. Nous devons mettre nos meilleurs joueurs sur la glace et ils se doivent de performer.»

En séries éliminatoires, Svechnikov a amassé trois buts et deux mentions d’aide en six parties, lui qui a raté autant de joutes en raison d’une commotion cérébrale subite en première ronde.

Depuis son retour au jeu, il est l’un des meilleurs éléments offensifs de son équipe, mais Brind’Amour a préféré expliqué la nouvelle utilisation du Russe de 19 ans par l’amélioration de son jeu sans la rondelle.

«Plus tôt cette saison, nous avions à restreindre son utilisation, car il n’était pas prêt. Les gens voient comment il patine et tire rapidement et ils se disent : "tu dois le faire jouer davantage", mais il ne savait pas comment jouer. Je compare cela à un gamin qui a probablement passé toute sa vie en possession de la rondelle ou qui a fait partie d'une équipe qui a dominé et qui n'a pas besoin de savoir comment jouer sans la rondelle. Dans la LNH, vous ne l’avez pas dans 90% des cas. Donc, 10% du temps, il avait l'air bon, mais le reste du temps, nous avions des problèmes.»

«Nous devions le ralentir et lui enseigner le style de jeu de la LNH.»

Svechnikov a principalement fait son apprentissage avec Jeff Daniels, l’un des entraîneurs adjoints des Hurricanes. Les deux hommes ont passé énormément de temps après les entraînements et les parties à peaufiner son jeu sans la rondelle. Il a ensuite démontré ses progrès et il a ainsi gagné la confiance de Brind’Amour.