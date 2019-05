«Je suis une mère et je le serai toujours»

Maryan Roberge, 26 ans, et Alex Lapierre, 25 ans, croyaient vivre le jour le plus heureux de leur vie lorsqu’ils se sont présentés à l’hôpital en novembre dernier, Mme Roberge présentant tous les signes d’un accouchement imminent après une grossesse sans anicroche.

« Ç’a été un choc pour nous. [...] On ne l’aura jamais vu ouvrir les yeux, même pas deux secondes. On ne l’entendra jamais pleurer et rire et on ne le verra jamais marcher », énumère la jeune femme. Autant de rêves brisés.