«La balle est dans le camp du provincial»

Le gouvernement fédéral demeure inflexible sur son offre de financement pour le projet de tramway de Québec et invite le gouvernement Legault à revoir ses priorités pour éviter d’en amputer le tracé.

Questionné par Le Journal à savoir si le gouvernement fédéral était prêt à faire un geste pour dénouer l’impasse du financement du réseau structurant de la capitale, le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a reconnu que « la balle est effectivement dans le camp du gouvernement provincial ».

Ainsi, malgré les pressions du premier ministre François Legault, qui a évoqué jeudi la possibilité de réduire la facture du projet si Ottawa ne revoit pas son offre, M. Duclos continue de préconiser la solution qui déplaît à Québec, soit de puiser 800 millions de dollars dans l’enveloppe fédérale destinée aux infrastructures vertes.

Question de priorité

En ajoutant les 400 millions de dollars disponibles pour le transport collectif à Québec, la participation du gouvernement fédéral dans le projet de tramway totaliserait donc 1,2 milliard de dollars. Or, le gouvernement Legault a rejeté cette offre au motif que d’autres municipalités québécoises doivent aussi bénéficier de l’enveloppe consacrée aux infrastructures vertes.

« C’est une question de priorité », a évalué M. Duclos, rencontré en marge de la revue annuelle du Corps de cadets 2630 Saint-Malo, dans la basse-ville de Québec, où il a souligné l’implication d’une soixantaine de jeunes de 12 à 18 ans.

Pour Jean-Yves Duclos, le précédent gouvernement, sous Philippe Couillard, ne voyait pas d’inconvénient à cette façon de procéder au moment de signer une entente de distribution des fonds fédéraux destinés aux projets d’infrastructure signée en juin 2018.

Connu de tous

« Le gouvernement du Québec doit prioriser la région de Québec comme il s’était engagé à le faire en 2018. Il doit continuer à le faire en 2019. Si l’on fait cette priorisation-là, on va continuer à pouvoir appuyer à 1,2 milliard de dollars le projet de la Ville de Québec », a-t-il dit.

Cette vision était « connue par tout le monde, alors en 2019, on ne peut pas prétendre que ce n’est plus possible de le faire », a-t-il ajouté.