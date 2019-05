La Course du Grand défi Pierre Lavoie: une expérience unique

Il y avait des nouveaux, mais aussi des habitués parmi les 5500 jeunes qui ont participé à la huitième édition de La Course du Grand défi Pierre Lavoie. Mais chacun d’entre eux a éprouvé un sentiment de satisfaction et de fierté unique dimanche après-midi, au Stade olympique, au terme de l’épreuve à relais de 270 kilomètres reliant Québec et Montréal.

«C’est un feeling incroyable! C’est l’expérience d’une vie», a lancé Alex Arsenault, qui en était à sa deuxième participation à La Course.

Alex faisait partie du groupe réunissant 40 jeunes des écoles secondaires Antoine-Bernard et aux Quatre-Vents, en Gaspésie. Partis de Carleton vendredi, ils étaient sur la ligne de départ samedi matin, sur la colline parlementaire, à Québec. Chacun a pris le relais sur la route 138 et a franchi entre 20 et 30 kilomètres. Ensemble, ils ont traversé l’arrivée au Stade olympique sous les applaudissements nourris des familles, amis et bénévoles.

De cette folle expérience, c’est l’aspect humain qu’Alex Arsenault a préféré. «C’est de tisser des liens avec les membres de l’équipe. C’est sûr que de passer une fin de semaine dans le bus, ce n’est pas tout le temps facile. Mais on se tient tout le monde ensemble, et on s’encourage beaucoup, surtout à la fin. C’est vraiment malade!»

Dans son groupe, il y avait notamment Aglae Lambert, qui en était à une toute première participation. Elle a adoré. «C’est vraiment fou d’être tous ensemble, de courir toute la nuit... C’est un petit peu difficile pour le sommeil, mais ce n’est pas grave, on l’oublie. On court et c’est le fun. Il n’y a pas de compétition, on le fait juste pour le plaisir de le faire.»

Un plaisir renouvelé

De son côté, c’est avec un plaisir renouvelé que Guillaume Lemay-Thivierge, ambassadeur de l’événement, a participé à sa sixième édition.

«C’est une expérience exceptionnelle à chaque fois. Les jeunes sont différents, la course s’améliore toute le temps, il y a des trucs nouveaux, les conditions changent... Mais le principe reste extraordinaire; c’est que les jeunes se dépassent et fassent une activité rassembleuse, et que ça leur donne le goût de bouger et d’être en forme», a expliqué Lemay-Thivierge, qui comme tous ceux rassemblés au stade a vécu toute sorte d’émotions à l’arrivée.

«Je braillais tantôt moi-là, a-t-il lancé. J’ai hâte de voir mes enfants le faire. Je comprends les parents. Je les remercie d’ailleurs d’encourager leurs enfants là-dedans, car ça prend des parents, des professeurs et de l’organisation autour de tout ça. Mais moi aussi à leur place, je serais là avec ma pancarte à encourager mes enfants en braillant ma vie!»