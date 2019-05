Le Canada dominant contre le Royaume-Uni

Le Canada a facilement défait le Royaume-Uni au compte de 8 à 0, dimanche, dans le cadre du Championnat du monde de hockey, présenté en Slovaquie.

Le Québécois, Anthony Mantha, a brillé dans la victoire en faisant mouche à deux reprises en plus de préparer les deux réussites de Kyle Turris et le but de Sean Couturier.

Mathieu Joseph, Dylan Strome et Dante Fabbro ont aussi fait trembler les cordages.

Rarement mis à l’épreuve devant le filet canadien, Carter Hart a repoussé 12 rondelles.

De l’autre côté de la patinoire, Ben Bowns a été considérablement plus occupé que son vis-à-vis, bloquant 40 des 48 lancers auxquels il a fait face. Avec un peu moins de 10 minutes à disputer au match, il a été remplacé par Jackson Whistle. Ce dernier a réalisé huit arrêts.

Les Canadiens avaient perdu leur premier duel du tournoi, 3 à 1 contre la Finlande vendredi.

Ils seront de nouveau en action lundi alors qu’ils affronteront le pays hôte.