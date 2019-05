Les Capitales victorieux en Estrie

Dans un duel de lanceurs, les Capitales de Québec ont remporté un troisième match hors-concours en autant de rencontres, au compte de 3 à 2, face aux Champions d’Ottawa, à Coaticook en Estrie.

Après un festival offensif, remporté par la marque de 15 à 11, samedi à Sainte-Marie en Beauce, les Capitales ont maintenu leur fiche parfaite en calendrier préparatoire.

Les lanceurs des Capitales qui se sont succédé au monticule ont fait un travail exceptionnel. Le partant Arik Sikula ainsi que Matt Marsh, Lachlan Fontaine et Dustin Molleken ont muselé les frappeurs des Champions.

«C’est rassurant pour un gérant de voir son attaque produire et nous faire gagner, hier (samedi), tandis qu’aujourd’hui (dimanche) ce sont les lanceurs qui nous ont permis de remporter le match, a mentionné l’entraîneur des Capitales, Patrick Scalabrini. Sikula a été très bon, comme à son habitude, alors que nos trois autres lanceurs ont été également très solides.»

Matt Marsh gagne des points

Depuis que l’artilleur Josh Kimborowicz a annoncé aux Capitales, qu’il n’allait pas se présenter au camp d’entraînement, l’équipe est à la recherche d’un quatrième lanceur partant pour appuyer Karl Gélinas, Arik Sikula et Scott Richmond.

«Marsh a été solide sur la butte face aux Champions. Il a une longueur d’avance pour ce poste, mais aucune décision n’est encore prise. On se laisse la semaine pour décider», a dit Scalabrini.

Expérience satisfaisante

Les joueurs et l’organisation des Capitales ont adoré l’expérience des matchs présaison dans les stades de baseball de la province.

«C’est plaisant de voir d’autres partisans à travers le Québec, on sent que les Capitales sont bien implantées dans la culture baseball. C’est aussi notre rôle de promouvoir ce sport», a souligné l’entraîneur Scalabrini.

Calepin de notes

Le gérant Scalibrini se laisse jusqu’à mardi pour faire les premières coupures à sa formation.

Après cette fin de semaine de match préparatoire en Beauce et en Estrie pour l’équipe la plus titrée de l’histoire de la ligue Can-Am, les Capitales reviennent à la maison pour la fin du camp d’entraînement. Il y aura une pratique lundi et mardi de 11 h à 14 h au Stade Canac. Les entraînements gratuits et ouverts au public.

Les Capitales joueront un dernier match hors-concours à Québec, ce mercredi, avant de mettre le cap vendredi pour Trois-Rivières. Les Capitales affronteront les Aigles dans une série de quatre matchs pour le début de la saison régulière de la ligue Can-Am.