Les centres de répit veulent un meilleur financement du gouvernement

Des centres de répit pour les familles d’enfants handicapés demandent d’être reconnus par le gouvernement comme un service essentiel afin de faciliter leur financement.

Dans la région de Québec, la Maison des petites lucioles, ouverte en tout temps pour venir en aide aux familles d’enfants handicapés de 0 à 21 ans, doit lutter sans cesse pour trouver du financement.

Selon l’administration de la maison de répit, 15 % du budget opérationnel provient des fonds publics. Le reste provient de campagnes de financement et de dons de fondations.

Ces centres aimeraient donc que le répit soit reconnu par le gouvernement comme un service essentiel, au même titre que les centres de la petite enfance (CPE), comme ils sont plus qu’importants pour ceux qui utilisent les services.

«Je compte les jours avant le répit, a confié la mère d’une enfant handicapée, Stéphanie Leclerc, en entrevue avec TVA Nouvelles. Quand Sarah va au répit, je sais que je vais pouvoir dormir, recharger les batteries. Ça me permet, après ça, comme proche aidante, d’être plus présente pour le reste de la famille, de continuer à être fonctionnelle dans mon travail.»

Manque de données

Pour avoir du financement, le centre de répit doit avoir des données sur les besoins dans la région de Québec. Toutefois, selon eux, le gouvernement n’en comptabilise pratiquement aucune.

«On a décidé il y a quelques années de former un comité de travail pour voir c’est quoi les vrais besoins, combien il y a de familles, etc., a expliqué la directrice générale de la Maison des petites lucioles, Nicole Ouellet. À notre grande surprise, on s’est aperçu qu’au CIUSSS dans notre région, les données sont très fragmentaires. [...] Il n’y a rien de concret. Il y a des statistiques très générales sur la prévalence des handicaps dans la société, mais pas sur les besoins de répit, sur ce dont les familles ont besoin.»

Faute de soutien du CIUSSS, le centre a recruté une étudiante en sociologie pour recueillir les données.

- D'après le reportage de Pascale Robitaille