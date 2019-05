Les livres de demain

Il s’agit peut-être de ma plus belle déformation professionnelle, mais avec le temps, j’ai appris à flairer ceux et celles qui ont de fortes chances d’être appelés à devenir les figures historiques des livres de demain.

Dignité

Le présent chapitre sur la laïcité pave la voie à de tout nouveaux et brillants défenseurs de la nation québécoise, qui se révèlent infatigables, dévoués, réfléchis et ardents dans la protection de nos acquis de la Révolution tranquille et de nos valeurs fondamentales.

Les ténors de la cause ont la particularité de ne pas donner dans les amalgames fallacieux, dans la malhonnêteté intellectuelle et dans les insultes odieuses. Je les trouve dignes, intelligents et inspirants. Ils résistent à la provocation, se refusent à la violence et s’appliquent à regagner peu à peu la confiance martyrisée des Québécois.

La coalition des femmes

Et parmi tous ces gens, je vois émerger un front féminin qui me ravit et m’impressionne énormément. Des femmes aux origines et aux héritages différents, mais avec un même amour du Québec dans la voix. Des femmes magnifiques et extrêmement brillantes qui se lèvent au nom de tous. Quelque chose me dit qu’on les retrouvera dans nos prochains livres d’histoire. Que leurs noms et leurs actions seront un jour enseignés aux Québécois qui nous suivront.

C’est une belle ironie que les femmes aient été si longtemps considérées comme trop émotives pour prendre activement part à la Cité, quand on les voit aujourd’hui, calmes et implacables, faire preuve d’un spectaculaire sang-froid devant l’adversaire. Je les vois, élégantes, se tenir ensemble pour notre futur à tous. J’éprouve pour elles, ainsi que pour tous ceux qui ont fait le choix de mettre l’épaule à la roue du Québec laïque, une indicible fierté. Vous nous faites honneur.

Alors à tous, je dis merci et chapeau bien bas.