Les tenues de Maripier Morin ont volé la vedette à la Soirée Artis 2019

On parlait de plusieurs choses à la fin de la Soirée Artis et parmi ces sujets de discussion se trouvent les nombreuses tenues portées par Maripier Morin lors de la soirée.

Celle qui a animé la soirée aux côtés de Jean-Philippe est une fervente amatrice de mode et cette passion était indéniable en la voyant défiler dans différents looks plus «WOW» les uns que les autres.

Comme ces changements d'habits étaient sans contredit un moment marquant de la soirée présentée au Théâtre Denise-Pelletier, on a décidé de vous résumer tous les «outfits» que l'animatrice a portés au courant de la soirée.

4. Le combo short et «jacket» rose fuchsia

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

3. La robe ballon bleu ciel digne de Cendrillon

Joël Lemay / Agence QMI

2. La robe (très) échancrée brillante

Joël Lemay / Agence QMI

Dominick Gravel / Agence QMI

1. Le costume de «tigresse triste»

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Une chose est certaine on a eu droit à une soirée haute en couleur, à l'image des tenues de l'animatrice!