On ne verra plus Safia Nolin sur Instagram

Safia Nolin, connue pour offrir de la musique Indie pop et Pop-folk. Cependant, souhaite prendre une pause d’Instagram d’une durée d’un mois. L’interprète a annoncé cette nouvelle dans une publication Instagram ce weekend.

L’artiste-compositrice ne se sent pas bien et elle ressent le besoin d’agir concrètement. Le réseau social bien connu lui apporte des sentiments négatifs et la jeune femme veut tout simplement s’éloigner de cette mauvaise ambiance.

«Je me sens pas bien ici, mais j’en ai besoin pour pouvoir partager ma musique pis pour pouvoir entrer en contact avec des gens que j’aime.»

La chanteuse de 27 ans, originaire de Limoilou, prend conscience de l’ampleur de l’impact des médias sociaux et décide donc de prendre ses distances. Cependant, elle va continuer à publier sa musique, des photos de chien et des stories de temps en temps, lorsque celle-ci se sentira à l’aise de publier.

«Instagram ne me rend pas bien, je me sens pas assez intelligente, pas assez active, pas assez bonne [...]»

Plusieurs autres personnalités publiques ont pris des pauses des réseaux sociaux comme Maxime Le Flaguais, Emma Verde et Jessika Dénommée (OD Grèce). Qui n'a pas déjà senti un sentiment d’infériorité en observant son Instagram bourré de photos modifiées et de faux semblants de perfection?