Pour vaincre le stress

J’ai 49 ans, et déjà toute petite je faisais de l’insomnie parce que j’imaginais tous les scénarios les plus angoissants se produire dans ma vie. Lors de ma première vraie grosse crise de panique alors que j’allais sur mes 28 ans, je me suis inscrite au gym à raison de plusieurs fois par semaine, j’ai cessé de fumer et je me suis mise à la pratique de la méditation et du yoga. Il n’en reste pas moins que vers l’âge de 42 ans, ne réussissant pas à calmer mes angoisses, j'ai dû me résigner à prendre des antidépresseurs. Ça m’a fait le plus grand bien. Et pour m’éviter tous les commentaires négatifs à ce sujet, et Dieu sait si tout le monde a le goût d’en faire sans rien comprendre de ce qu’on vit, je ne l’ai dit à personne de mon entourage.

Une femme

La médication a heureusement évolué en matière de santé mentale, et on aurait tort effectivement de s’en passer quand elle s’avère nécessaire.

Quant à votre décision de garder secrète une décision aussi importante, je la trouve adéquate, puisqu’il s’agit de votre bien-être personnel et que vous en êtes la seule responsable.