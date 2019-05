Réjouissante nostalgie

Il faut voir Alain Morisod et Sweet People en spectacle pour comprendre pourquoi le public est encore au rendez-vous après quarante ans. En spectacle, le groupe fait tout sauf s’asseoir sur ses succès, plongeant sans retenue dans le répertoire des années 1960 et 1970, dans une mise en scène des plus modernes.

Ils ont livré dimanche, à Québec, un généreux concert de plus de trois heures dans une scénographie élaborée et colorée, à la fine pointe. Il faut souligner tout le travail fait aux éclairages, qui habillaient de manière différente près d’une quarantaine de chansons.

Sur les routes de la province depuis le début du mois d’avril, l’énième tournée du groupe suisse en sol québécois effectuait ses derniers milles, dimanche, à la salle Albert-Rousseau, avec une représentation à 14 h et une autre à 20 h. Ils répéteront l’expérience lundi soir.

La nostalgie, sans retenue

Les trois représentations étaient complètes. Les Québécois forcent d’ailleurs Alain Morisod et Sweet People à repousser leur retraite depuis quelques années déjà. Avec tout le bonheur et les cris de joie qui émanaient de la salle bondée, dimanche, on ne croit pas que le groupe pourra nous quitter de sitôt.

Les premières notes de Prends le temps ont suscité des « oh ! » et des « ah ! » approbateurs de la part du public. Puisqu’ils ne viennent « jamais ici les mains vides », Alain Morisod et Sweet People ont joué quelques pièces de leur nouvel album paru il y a un mois.

Bien sûr, les chansons qu’ils traînent depuis des décennies étaient au programme : la foule s’est réjoui d’entendre les River Blue, Les violons d’Acadie, Le lac de Côme, Maria Dolores, Combien faut-il de temps et Une chanson italienne.

Ce sont Mady Rudaz, Fred Vonlanthen et Julien Laurence, auteur-compositeur-interprète suisse qui fait la tournée avec le groupe depuis 2005, qui portent le spectacle sur leurs épaules, Jean-Jacques Egli ayant quitté le groupe en 2017.

Seuls, en duo ou en trio, ils se partagent les interprétations, tandis qu’Alain Morisod, au piano, se charge de présenter toutes les chansons et de s’adresser au public.

Retour dans les années 1960

Entre des reprises des Sultans, d’ABBA, de Claude Michel, de Françoise Hardy et de Queen, Sweet People avait aussi inséré des chansons plus contemporaines, comme une traduction de Perfect, d’Ed Sheeran, et All By Myself, d’Eric Carmen.