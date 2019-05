Star Wars: cette bande-annonce «16 bits» pour The Rise of Skywalker est à couper le souffle! [VIDÉO]

Quand il est question de Star Wars, on ne compte plus vraiment les hommages de fans. Celui-ci, par contre, pourrait faire sourire plus d’un amateur de jeux rétro!

Inspiré par la bande-annonce du neuvième film de la série, The Rise of Skywalker, l’animateur John Stratman a repensé ce premier extrait en lui offrant un traitement inspiré des jeux d’aventures «16 bits»!

De la musique chiptune aux textes déroulants dans le bas de l’image, en passant par les effets sonores de série B, l’ensemble est incroyablement réussi. Il est difficile de croire que la vidéo, découverte par The A.V. Club, n’est pas tirée d’un vieux titre de Super Nintendo...

Mention spéciale d’ailleurs à la finale de la bande-annonce revue, qui incorpore une version très «16 bits» du cri de l’empereur Palpatine!

Bref, si vous êtes un amoureux de Star Wars ou de jeux rétro, c’est à voir.