Triathlon: un premier podium pour Alexis Lepage

Alexis Lepage est devenu le premier Québécois a obtenir un podium en Coupe du monde de triathlon en terminant troisième de l'épreuve disputée dimanche à Chengdu en Chine.

L'athlète originaire de Gatineau a lutté jusque dans les derniers mètres aux côtés de l'Américain Ben Kanute pour finalement entrer au troisième rang d'une fin de course départagée par le photofinish. Lepage a signé un chrono de 27 m 55 s de l'épreuve remportée par l'Australien Matthew Hauser (27 m 42 s) et qui consistait en 500 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied.

«Ça fait longtemps que je travaille fort pour être sur un podium en Coupe du monde et c'est finalement maintenant que ça arrive. À un an et quelques mois des Jeux olympiques, ça tombe assez bien», a commenté l'athlète de 25 ans, joint à Chengdu.

De bon augure pour les JO

Lepage, qui partage son entraînement entre le Rouge et Or de l'université Laval et le Centre national de triathlon basé à Victoria, a réalisé cette première dans une rare formule de cette Coupe du monde disputée sur deux jours. Le Québécois s'était qualifié pour la finale de dimanche après avoir terminé sixième de la demi-finale de samedi disputée sous la forme de 750 m à la nage, 20 km en cyclisme et 5 km de course.

Ce résultat de dimanche encourage le Québécois dans son positionnement pour les Jeux de Tokyo. Outre l'épreuve individuelle en 2020, une compétition mixte à relais, avec deux hommes et deux femmes, est également prévue. Chacun des quatre concurrents devra alors parcourir les mêmes distances qui ont conduit Lepage sur le podium de dimanche.

«Ça montre à Triathlon Canada que je peux performer sur ces distances-là, alors c'est encourageant de savoir pour la fédération, dans son objectif d'avoir une médaille aux Jeux olympiques, qu'il y a de ses athlètes capables de bien performer dans ces disciplines sur des distances plus courtes», a-t-il exprimé.

À Montréal en juin?

Lepage participera à deux autres Coupes du monde durant le prochain mois, soit en Sardaigne samedi prochain, puis au Mexique trois semaines plus tard après un séjour à Québec. Ensuite, son agenda reste à être déterminé, mais il ne cache pas qu'il aimerait recevoir une invitation pour participer au Triathlon de Montréal, le 29 juin, si son classement mondial ne lui y permet pas.

Croit-il avoir réglé cette invitation avec son podium de dimanche?

«Selon moi, oui, mais je ne veux pas me mettre dans le trouble en disant que j'y serai puisque ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est Triathlon Canada. Je préfère rester humble dans ça.»