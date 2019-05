Voici 4 nouvelles places éphémères à visiter à Québec cet été

Avec l’arrivée de l’été viennent les places éphémères accueillantes qui poussent un peu partout au centre-ville de Québec et en périphérie. Sous le chaud soleil, ces endroits réservés à la période estivale sont un lieu de rencontre prisé et apprécié. D’ici leur livraison, prévue le 20 juin, voici quatre nouvelles places éphémères et trois dont le retour est très attendu.

En nouveauté

À Beauport

Au Centre de plein air de Beauport, au lac de Délaissé, on aura droit à trois campings flottants installés sur des quais. Pour parfaire l’expérience, il faudra s’y rendre sur l’eau. On y retrouvera une table de pique-nique, un abri et un coin feu où nous ne pourrons rien de moins que faire griller notre repas!

Cap-Rouge

La marina de Cap-Rouge sera inspirée de la Gaspésie. Sur 500 mètres, de la rue Saint-Félix jusqu’au fleuve, nous aurons la chance de profiter d’une magnifique promenade de type «bord de mer». On dit que la Ville, afin d’accompagner les marcheurs, prévoit s’inspirer de l’art urbain en créant sur le sol un parcours créatif et rythmé.

D’Estimauville

Quoi de mieux qu’une place éphémère pour poursuivre le développement du secteur de l’écoquartier D’Estimauville? On nous promet tables de pique-nique, chaise Adirondack, arbustes et gazon douillet sur le boulevard Sainte-Anne. Une belle métamorphose pour le terrain voisin de l’immeuble du 2575!

Sainte-Foy

Rendez-vous à la Base de plein air de Sainte-Foy, en bordure du lac afin de vous détendre et profiter de l’été. Le concept penche pour l’ajout de mobilier de détente confortable et la construction de carrés de sable.

De retour

Pointe-aux-Lièvres

La place éphémère de l’an passé sera améliorée! Elle sera plus verdoyante, plus étendue vers la rivière et munie de plus de jeux pour les petits. Un endroit de choix pour les familles.

Saint-Roch

Une transformation qui promet pour la Marina Saint-Roch et sa piscine très populaire chaque été. Le but est de créer une oasis au centre-ville. On y verra beaucoup plus de plantes, des installations proposant des zones ombragées, des meubles destinés à la détente, des balançoires et un espace réservé au yoga. Namasté!

Limoilou/Saint-Roch

Photo courtoisie Ville de Québec

Le pont Dorchester, lien direct entre Saint-Roch et Limoilou, deviendra le «Pont d’Art’chester». L’exposition de grandes photographies sera de retour et nous y verrons peinture au sol, éclairage et verdure. Un endroit parfait pour faire la pause, ou la sieste, au-dessus de la rivière Saint-Charles.