Voici 5 nouveaux restos à découvrir à Québec

Les foodies seront comblés par tous ces nouveaux restaurants accueillants, chaleureux et originaux qui viennent d’arriver à Québec. Voici ces endroits à découvrir absolument pour une sortie gourmande des plus réussies!

Le Phoenix du Parvis

Ce restaurant, installé confortablement dans le quartier Saint-Roch, est divisé en deux parties. Une première propose des soupers et des spectacles (humour, musique, défilés de mode) et la deuxième, que l’on retrouve derrière le bar central, est un espace pour les groupes. Au menu, grillades et fruits de mer avec une présentation sympathique. Cet été, gageons que la terrasse de 50 places sera très populaire!

441, rue du Parvis

La Scarpetta

Ici, un menu gourmand (proposé aussi sans gluten) sous la thématique d'un bar à pizza avec des fromages savoureux d’ici comme le renommé Migneron de Charlevoix. Les Halles Cartier ont été choisies pour accueillir cette cuisine italienne sans prétention. Plusieurs seront ravis de découvrir ce restaurant rapide qui mise sur des emballages entièrement réutilisables, biodégradables ou recyclables.

1191, avenue Cartier

Sinsemilla

Le concept du Sinsemilla repose sur le cannabis, mais précisons qu’on ne sert pas de mets contenant du cannabis, on utilise plutôt le chanvre pour les recettes. Le menu évolutif se spécialise dans la cuisine végétarienne, les fruits de mer et l’on y retrouve aussi un peu de viande. Les portions, situées entre l’entrée et le plat principal, favorisent le partage. Pour ce qui est de la décoration, des plantes qui semblent être des plants de pot et des cadres présentant des personnalités qui fument un joint font partie du décor. Un restaurant qui fait jaser!

665, rue Saint-Jean

Baraque Gourmande

L’alimentation crue se retrouve au cœur de l’établissement qui met en vedette des sandwichs, des salades et des pâtisseries fines comme les macarons. L’ambiance se veut chaleureuse, conviviale et accueillante, comme au chalet, nous donnant ainsi envie d’y passer toute la soirée. Une expérience gustative qui saura combler les plus fins palais... une adresse à visiter absolument dans Limoilou.

1700, 1ère Avenue

Entre-Côte Riverin

Un restaurant 100 % saguenéen et ouvert depuis décembre à Beauport. C'est pas mal l’endroit à découvrir si tu raffoles de viande, car la qualité de celle-ci fait l’unanimité. Le choix sera assez difficile entre de délicieuses grillades, des côtes levées savoureuses et des burgers incroyables. On dit que le service est impeccable et que l’endroit est formidable. Apportez votre vin ou votre bière!

3400, boulevard Sainte-Anne