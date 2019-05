LEGARÉ, Anita Coulombe



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 25 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Anita Coulombe, épouse de feu monsieur Jean-Paul Legaré. Née à St- Fabien, le 9 juillet 1928, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Rioux et de feu monsieur Ildephonse Coulombe. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Belmont. Madame Coulombe laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Moussa Koïta), Louis (Francine Tremblay), André, Madeleine (Jacques Sirois), feu Christian; ses petits-enfants: Geneviève (Steve Girard), Jean-Philippe, Vincent (Christina Veilleux), François (Geneviève Albert), Jérôme (Pammela Fournier); ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Fany, Romy, Ève, Jordan; sa sœur Laurence ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de