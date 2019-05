Cannes déroule son tapis rouge

CANNES | À quelques heures du lancement du 72e Festival de Cannes, l’heure est aux préparatifs dans la petite ville de la Côte d’Azur qui accueillera pendant les dix prochains jours tout le gratin du cinéma mondial.

Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Ken Loach, Claude Lelouch et le Québécois Xavier Dolan font partie des nombreux cinéastes de renommée mondiale qui débarqueront sur la célèbre Croisette pour présenter leurs nouveaux films aux festivaliers et aux quelque 4000 journalistes venus de partout dans le monde. Plusieurs des plus grandes stars de la planète sont attendues pour l’occasion, de Leonardo DiCaprio à Brad Pitt en passant par Elton John, Adam Driver, Penelope Cruz, Bill Murray et le chanteur Bono.

Photo AFP

Lundi, en milieu d’après-midi, des ouvriers s’apprêtaient à installer le tapis rouge sur les mythiques marches du Palais des Festivals, où trône une magnifique affiche géante de la 72e édition du festival qui rend hommage à la cinéaste Agnès Varda, décédée en mars dernier. Déjà bien postés devant le Palais, avec leurs parasols et leurs chaises pliantes, les chasseurs d’autographes et photographes amateurs se réjouissent notamment de la forte présence de stars hollywoodiennes cette année, après quelques éditions plus tranquilles à ce chapitre.

Autour de la Croisette, les commerçants se préparent à accueillir les festivaliers. Pendant la durée du festival, la ville de Cannes voit sa population tripler, au grand bonheur des hôtels et des restaurants qui font des affaires en or en augmentant considérablement leurs prix. Selon la mairie de Cannes, les retombées économiques du festival ont été évaluées à 197 millions d’euros (298 M$) en 2017.

Compétition relevée

Photo AFP

Même si le plus grand festival de cinéma au monde a semblé perdre des plumes ces dernières années avec son bras de fer contre le géant Netflix (Cannes refuse d’ouvrir sa compétition à des films qui ne sortiront pas dans les salles françaises), son prestige n’a jamais été entaché. À preuve, les grands cinéastes rêvent toujours d’aller présenter leurs nouveaux films sous le soleil de la Côte d’Azur. La présence de plusieurs réalisateurs qui ont déjà remporté la Palme d’or (les Dardenne, Tarantino, Loach et autres) laisse croire qu’on pourrait avoir droit à une compétition particulièrement relevée cette année.

Le 72e Festival de Cannes débute mardi soir et se poursuit jusqu’au 25 mai. Deux films québécois font partie de la sélection officielle cette année, soit La femme de mon frère de Monia Chokri et Matthias et Maxime de Xavier Dolan.

Cinq films qui feront l’événement

22 Mai | Matthias et Maxime

Photo courtoisie

Xavier Dolan brigue la Palme d’or pour la troisième fois de sa carrière avec son nouveau film, Matthias et Maxime. Le cinéaste québécois a déjà remporté le Prix du jury en 2014 avec Mommy et le Grand Prix du jury en 2016 avec Juste la fin du monde. Est-ce que la troisième fois sera la bonne ?

14 Mai | Les morts ne meurent pas

Photo courtoisie

Un film de zombies en ouverture du Festival de Cannes ? Pourquoi pas ! Les morts ne meurent pas, nouvelle réalisation du réputé cinéaste Jim Jarmusch, lancera donc le bal mardi soir avec sa horde de morts-vivants,­­­ mais surtout ses nombreuses stars, dont Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton et Selena Gomez.

16 Mai | Rocketman

Photo courtoisie

Après Queen et son chanteur Freddie Mercury, c’est au tour d’Elton John de voir sa vie racontée au grand écran. Rocketman, qui met en vedette l’acteur Taron Egerton dans la peau du célèbre chanteur et pianiste, sera présenté en primeur sur la Croisette deux semaines avant sa sortie en salle. Elton John est attendu­­­ sur le tapis rouge pour l’occasion.

17 Mai | Douleur et Gloire

Photo courtoisie

Le célèbre cinéaste espagnol Pedro Almodovar (Tout sur ma mère, La mauvaise éducation) a fait appel à deux de ses acteurs fétiches, Penelope Cruz et Antonio Banderas, pour ce nouveau film qui sera présenté en compétition officielle vendredi soir.

21 Mai | Il était une fois à Hollywood

Photo courtoisie

Le retour du cinéaste Quentin Tarantino à Cannes, 25 ans après sa Palme d’or remportée avec Pulp Fiction, est un des événements les plus attendus du festival cette année. Et avec la quantité de stars qui jouent dans son nouveau film (Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, etc.), on peut s’attendre à un tapis rouge très glamour.

Cinq stars à surveiller

Margot Robbie

Photo AFP

La star américaine fait partie des nombreuses vedettes (avec notamment Brad Pitt et Leonardo DiCaprio) qui jouent dans le nouveau film de Quentin Tarantino, qui sera présenté en compétition officielle la semaine prochaine.

Robert Pattinson

Photo d'archives

La vedette de la saga Twilight a fait sensation à chacune de ses visites à Cannes. Cette fois-ci, il débarquera sur la Croisette pour présenter à la Quinzaine des réalisateurs le film d’horreur The Lighthouse, dans lequel il joue aux côtés de Willem Dafoe.

Léa Seydoux

Photo AFP

Une habituée du festival, la « Bond Girl » française sera de la fête encore cette fois-ci pour défendre le film Roubaix, une lumière, la nouvelle réalisation du cinéaste français Arnaud Desplechin (Un conte de Noël).

Monica Bellucci

Photo d'archives

L’actrice italienne fera de nouveau le bonheur des photographes en montant les marches du Palais des Festivals, samedi soir, pour la première du film Les plus belles années d’une vie, le nouveau long métrage de Claude Lelouch qui se veut une suite de son film culte Un homme et une femme.

Sylvester Stallone

Photo d'archives

L’increvable acteur américain offrira tout un cadeau aux festivaliers le 24 mai en allant dévoiler des images exclusives de son film Rambo V, dont la sortie est prévue en septembre prochain. Une version restaurée du premier Rambo sera projetée pour l’occasion.