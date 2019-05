Cinq locataires à la rue après un incendie dans Beauport

Les occupants d’un immeuble à logements se retrouvent à la rue à la suite d’un incendie probablement causé par un article de fumeur, qui a lourdement endommagé le bâtiment, dans la nuit de dimanche à lundi.

Les flammes ont pris naissance sur le patio du 2475, de Vitré, dans le secteur de Beauport. C’est un passant qui a alerté le Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) vers 2h56, lundi matin.

Ce témoin a également alerté les locataires, afin de faciliter l’évacuation du logement. Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture et la trentaine de pompiers sur place ont procédé à une attaque offensive de l’incendie, depuis l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, et l’aggravation non probable a été annoncée à 4h02.

Le Commissariat aux incendies a été dépêché sur les lieux, mais tout semble indiquer qu’il s’agit d’un incendie causé par un article de fumeur. Une enquête est toujours en cours. L’événement a forcé l’évacuation de cinq locataires. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Il est impossible de savoir quand ils pourront regagner leur logement.

Il n’y a eu aucun blessé. L’ensemble des dommages est estimé à 175 000$.