Gala Artis: un discours soigneusement planifié entre Barrette et Jodoin

MONTRÉAL | Admirateurs de Guy Jodoin, rassurez-vous: votre animateur préféré n’était absolument pas fâché de se faire voler la vedette par Alexandre Barrette lorsqu’il a reçu son trophée Artis, dimanche. Au contraire, le segment des remerciements débités par l’humoriste au nom du meneur de jeu du Tricheur avait été soigneusement planifié et mis en scène par les deux artistes.

Ce fut l’un des moments les plus drôles et les plus appréciés du 34e gala Artis. Lorsque Guy Jodoin a été sacré vainqueur – pour une septième année consécutive – dans la catégorie Animateur/Animatrice d’émissions de jeux, Alexandre Barrette (aussi finaliste pour son boulot au volant de Taxi payant) s’est précipité sur scène et a récité, mot pour mot, le discours que Jodoin aurait pu prononcer, en saluant un à un les membres de l’équipe du Tricheur, et même les enfants et la conjointe de ce dernier, avec beaucoup d’émotion.

Derrière lui, jouant le jeu, Guy Jodoin faisait mine d’être dépassé par l’événement, sous le regard ahuri des présentateurs Éric Bruneau et Karine Vanasse.

Plusieurs ont cru à une réelle imposture de la part d’Alexandre Barrette, mais ce n’était pas le cas. Les deux hommes se sont même pointés ensemble en salle de presse, par la suite, et ont expliqué la genèse de leur rigolo numéro, qui a pris forme lors d’un récent passage d’Alexandre au Tricheur.

«J’étais prêt à le faire dès l’an dernier, a raconté Alexandre. J’avais dit à Guy que, si je gagnais, j’allais remercier toute sa "gang". Je me disais que lui pouvait s’en remettre, mais que, pour son entourage, qui est habitué de se faire remercier chaque année, ça serait plus difficile! Alors j’ai appris les noms de toute l’équipe du Tricheur, des enfants de Guy...»

«Finalement, quand on s’est croisés récemment au Tricheur, je lui ai dit que ça serait vraiment drôle, s’il gagnait, que j’aille remercier, pour vrai, à sa place. Et Guy a embarqué en .3 seconde! Il m’a dit que ça le faisait rire!»

Barrette a pris l’idée tellement au sérieux qu’il a envoyé trois versions de son laïus à Jodoin pour recevoir l’approbation de celui-ci avant la soirée. Il a également visionné d’anciens remerciements de son «alter ego» pour parfaire sa parodie.

«Chaque fois, il regarde son amoureuse, Édith, dans les yeux, il lui dit qu’il l’aime, et je me suis dit qu’il fallait que je fasse ça. Édith a été bonne joueuse. Elle aurait pu être intimidée ou troublée, mais j’ai vraiment senti quelque chose! (rires)»

«C’est la première fois que je touche à un trophée Artis», a ajouté Alexandre, précisant qu’il ne comptait pas aller jusqu’à ramener la statuette chez lui.

Plusieurs membres de l’équipe de la Soirée Artis n’étaient apparemment pas au courant du coup monté orchestré par Barrette et Jodoin.

«Je ne sais pas si Karine Vanasse s’est remise, à l’heure qu’il est! C’est elle qui a été la plus traumatisée», a blagué Guy Jodoin.