Le «plus gros festival country au Québec» organisé par.... Olivier Primeau?

L’entrepreneur hyperactif a désormais l’ambition d’organiser un nouveau festival country avec «les plus gros artistes canadiens et américains».

Olivier Primeau, qui est derrière le succès du Beach Club et qui organise le festival rap Metro Metro (qui se tiendra dans quelques jours), sonde actuellement ses abonnés Facebook en ce qui a trait à son prochain projet d’envergure.

Celui dont l’ambition n’a apparemment aucune limite demande en effet à ceux qui le suivent s’ils veulent qu’il leur organise «le plus gros festival country Québec avec les plus gros artistes canadiens et américains ?» [sic]

Rien de moins.

Celui qu’on a aussi vu dans l’émission XOXO précise dans les commentaires que le tout se tiendrait à l’extérieur et que des emplacements de camping seraient disponibles pour héberger les festivaliers.

Capture d'écran / Facebook Olivier Primeau

L’homme d’affaires montre également une liste d’artistes qu’il aimerait attirer dans son festival de rêve.

Chris Stapleton, Kane Brown, Florida Georgia Line, Luke Combs et Thomas Rhett y figurent notamment.

Facebook Olivier Primeau

La publication Facebook d’Olivier Primeau est sous forme de sondage et au moment de publier ce texte, plus de 37 000 personnes y avaient répondu.

64% des répondants étaient favorables au projet de Primeau; tandis que 36% se disaient non-intéressés par l’idée.

Si vous doutez du sérieux de la démarche de Monsieur Beach Day Every Day, rappelez-vous qu’en septembre 2017, il avait sondé ses abonnés Facebook exactement de la même façon, pour lancer son projet de festival de rap québécois au Beach Club.

Un mois et demi plus tard, on vous confirmait que l’événement aurait lieu, puis en février 2018, on vous dévoilait la liste des artistes invités.

Le festival a finalement eu lieu le 9 juin dernier.

En se fiant au motus operandi de Primeau, il se pourrait donc qu’avant longtemps, le festival western de Saint-Tite ait un rival en sol québécois.