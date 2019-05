Le tournage en septembre

Le tournage du film sur le tueur à gages Gérald Gallant prendra son envol au mois de septembre et fera notamment escale à Québec et Donnacona, là où celui qui fut l’un des acteurs principaux de la guerre des motards des années 1990 a accompli plusieurs de ses tristes exploits.

Le producteur de Gallant : confessions d’un tueur à gages, Christian Larouche, a aussi indiqué au Journal que le repérage des lieux où seront tournées les scènes du film, qui sera doté d’un budget de 6,5 millions de dollars, s’amorcera bientôt.

Il a aussi affirmé que Luc Picard, qui réalisera le film en plus de se glisser dans la peau de l’auteur de 28 meurtres, est en train de finaliser le casting, qui sera annoncé au cours de l’été.

Le nombre de jours de tournage dans la capitale et ses environs n’a pas encore été déterminé.

Trogi et Pilote financés

Inspiré des faits relatés par les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin dans le livre du même nom publié aux Éditions du Journal, Gallant : confessions d’un tueur à gages compte parmi les neuf projets de long métrage qui ont obtenu le soutien financier de la SODEC, hier.

Dans le groupe, on trouve Guide de la famille parfaite, nouvelle collaboration de Louis Morissette (production et scénario) avec Ricardo Trogi (réalisation), après le succès remporté par Le mirage. Appuyé par François Avard et Jean-François Léger à l’écriture, le duo s’intéresse cette fois au phénomène de la « surparentalité ».

« Notre objectif est de tourner en septembre si nous recevons les sous de Téléfilm Canada », a indiqué Morissette, qui jouera dans le film.

Le cinéaste du Saguenay Sébastien Pilote a aussi reçu une réponse positive de l’organisme subventionnaire pour sa relecture du classique de la littérature québécoise, Maria Chapdelaine. Comme Louis Morissette, son producteur Pierre Even attend maintenant l’appui de Téléfilm pour lancer le tournage.