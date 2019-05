La réponse des Blues

SAN JOSE | Craig Berube le répétait depuis la conclusion du premier match. Les Blues devaient corriger de simples erreurs, surtout les revirements, pour rebondir dans cette série. Ce n’était pas sorcier comme recette, mais c’était visiblement la bonne.

Malgré la magie de Logan Couture, les Blues ont triomphé des Sharks 4 à 2, lundi, au SAP Center pour créer l’égalité 1 à 1 dans cette finale de l’Ouest. Sur le plan défensif, l’équipe du Missouri a montré son véritable visage. À l’exception d’une petite minute en deuxième période, les Blues n’ont donné que des miettes aux Sharks.

« Nous sommes restés positifs pendant tout le match, même quand ça commençait à chauffer, a dit le centre Ryan O’Reilly. Ce n’était pas parfait, mais c’était un très bon effort et nous avons réussi les gros jeux. »

Bortuzzo, le marqueur !

En uniforme pour un deuxième match d’affilée en raison de la blessure à Carl Gunnarsson, Robert Bortuzzo a marqué le but vainqueur en fin de deuxième période. Bortuzzo a surpris Martin Jones d’un tir précis du revers après avoir capté un relais précis de Joel Edmundson.

À sa 31e rencontre en carrière, Bortuzzo a célébré pour une première fois un but. Historiquement, l’Ontarien de 30 ans n’a jamais connu beaucoup de succès offensivement en séries. Avant ce soir, il comptait un seul but en séries. C’était avec les Rangers de Kitchener dans la Ligue junior de l’Ontario au printemps 2007. En 28 rencontres éliminatoires dans la Ligue américaine, il y a également un zéro dans la colonne des buts pour Bortuzzo.

« Il était temps qu’il en marque un, a lancé O’Reilly en éclatant de rire. Mais c’était un superbe but avec un très bon tir du revers. Pour gagner en séries, tu as besoin de tout le monde. »

En plus de son but, Bortuzzo a fait sentir sa présence avec plusieurs bonnes mises en échec. Quelques secondes avant de déjouer Jones, il avait renversé Marcus Sorensen à la ligne bleue des siens.

Les joueurs de l’ombre

Les Blues ont gagné cette rencontre grâce à un effort complet. Oskar Sundqvist, le centre du quatrième trio, a passé le K.-O. aux Sharks en inscrivant le quatrième but des siens en fin de rencontre.

Sundqvist, Alexander Steen et Ivan Barbashev ont procuré des maux de tête aux défenseurs des Sharks en appliquant un bon échec-avant.

Jaden Schwartz et Vince Dunn ont réussi les deux autres buts des vainqueurs. Invisible lors du premier match, Vladimir Tarasenko a obtenu une passe sur le premier but des siens. Sans sortir complètement de sa coquille, le Russe s’est invité dans cette série avec une plus grande implication.

Encore Couture

À l’image du premier match, Couture a transporté l’attaque des siens sur ses épaules. Mais il aurait eu besoin d’aide. Il a redonné espoir aux Sharks en déjouant Jordan Binnington sur une échappée en infériorité numérique. Exactement 39 secondes plus tard, le numéro 39 a fait exploser le toit du SAP Center en ajoutant un autre but. À ce moment, c’était 2 à 2 dans le match.

Avec 20 points, dont 13 buts, Couture a accentué son avance au sommet des marqueurs de la LNH. S’il a une seule saison de 70 points dans la LNH, le choix de premier tour des Sharks en 2007 produite à un rythme incroyable en séries depuis ses débuts dans la LNH. En 112 matchs, il a déjà amassé 100 points (47 buts, 53 passes).