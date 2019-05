Les tensions entre Ottawa et Québec perdurent

BOIS-DES-FILION | Les représentants du gouvernement Legault brillaient par leur absence lors d’une annonce de financement du fédéral dans des projets d’infrastructures, lundi, signe que les tensions entre les deux ordres de gouvernement semblent perdurer.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, a annoncé l’octroi de plus de 345 millions $ au prolongement de l’autoroute 19 et à deux autres projets.

Cette autoroute sera prolongée entre les autoroutes 440 et 640. L’importante enveloppe servira aussi à un projet de réfection du pont Pie-IX, entre Montréal et Laval, et à la construction d’une voie réservée sur celui-ci.

«Ces travaux amélioreront grandement la fluidité de la circulation pour tous les utilisateurs, qu’ils soient usagers du transport en commun, automobilistes, cyclistes ou piétons», a déclaré le ministre Champagne aux côtés du maire de Bois-des-Filion et de deux députés de la région.

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, n’était toutefois pas présent comme il est généralement coutume à ce genre d’annonces. Aucun autre représentant du gouvernement Legault n’était au rendez-vous.

TVA Nouvelles rapportait vendredi dernier qu’Ottawa souhaite annoncer qu’elle fournira une aide financière à plusieurs projets d’infrastructures au Québec, mais que le gouvernement Legault fait à ses yeux de l’obstruction.

Le gouvernement québécois refuserait notamment de s’entendre au sujet d’un projet au Service de l’eau de la Ville de Montréal et pour lequel le fédéral a l’intention de verser 52 millions $.

Jeudi, M. Legault avait sommé Ottawa de verser 800 millions $ supplémentaires dans l’éventuel tramway de Québec sans quoi le projet serait amoindri.

Le fédéral avait rétorqué en appelant Québec à «faire ses devoirs» en puisant ces 800 millions $ dans des enveloppes en matière d’infrastructures déjà prévues.

Appelé à régir à l’absence de M. Bonnardel à l’annonce de lundi, le ministre Champagne a indiqué à LCN qu’il n’y avait pas de quoi y voir le signe que le torchon brûle entre Québec et Ottawa.

«M. Bonnardel est un collaborateur. On travaille sur beaucoup de choses», a-t-il dit en entrevue avec Mario Dumont.