L’UFC veut revoir Marc-André Barriault

Le clan Barriault a toutefois été dans l’obligation de refuser la proposition en raison du délai trop court entre ses deux combats – il s’est battu le 4 mai dernier – et aussi puisque l’adversaire qu’on lui offrait était un autre lutteur dans le même style que celui qui l’a défait à Ottawa, Andrew Sanchez. On juge chez le Québécois qu’un défi différent serait préférable pour sa progression.

« J’ai été extrêmement rassuré qu’ils pensent à moi si rapidement. Lors de la route de retour entre Ottawa et Québec, je dois reconnaître que j’étais un peu down. J’ai décidé de laisser les choses aller et finalement, le fait qu’ils m’appellent est signe que je suis officiellement entré dans l’engrenage. Ils nous ont dit que j’étais exactement ce qu’on leur avait vendu, soit un combattant qui donne un spectacle et qui est là pour se battre », a raconté Barriault lors d’un entretien téléphonique, lundi.