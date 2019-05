Maryland: sept enfants laissés dans une voiture surchauffée

WALDORF, Maryland - Sept enfants âgés de 2 à 4 ans ont été laissés seuls dans un véhicule surchauffé dans le stationnement d’un centre commercial à Waldorf, dans le Maryland, vendredi après-midi.

C’est un des enfants qui a téléphoné aux services d’urgence pour les informer de la situation grâce à un téléphone cellulaire, alors que les vitres étaient toutes fermées, et que l’air ne pénétrait dans l’habitacle, ont rapporté plusieurs médias américains.

L’enfant n’était pas certain de l’endroit où était stationnée la voiture, mais à l’aide du GPS, les répartiteurs ont pu la localiser.

L’appel au 911 a été fait vers 13 h.

«En tant que mère, c'est très bouleversant et pour ceux qui écoutent cette histoire, c'est bouleversant, mais je suis simplement très heureuse que les agents aient pu localiser les enfants aussi rapidement qu'ils l'ont fait. Surtout avec l'aide du préposé au 911», a indiqué Diane Richardson du bureau du shérif du comté de Charles.

À leur arrivée, les patrouilleurs de la police ont trouvé les sept enfants dans la voiture, un Monte Carlo noir. Les enfants n’ont pas été blessés, mais ils transpiraient et étaient apeurés lorsqu’ils ont été secourus.

Une femme s’est présentée sur les lieux peu de temps après et a expliqué aux policiers que deux des enfants étaient les siens, et qu’on lui avait confié la garde des autres. Les autorités ont pu apprendre que la femme était allée magasiner dans le centre commercial pendant environ 20 minutes. Elle a été accusée de confinement d’enfants dans un véhicule automobile et pourrait faire face à d’autres accusations.

Le service de la protection de l’enfance a été avisé de l’incident.