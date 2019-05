Oddworld: Soulstorm dévoile son «gameplay» dans une nouvelle vidéo!

Après de premières images dévoilées à la GDC, Oddworld: Soulstorm revient ce lundi avec une bande-annonce qui lève le voile sur son gameplay.

Partagée par le studio Oddworld Inhabitants, la brève vidéo met quelque peu en contexte l’histoire du nouveau volet d’Oddworld avant de révéler certains éléments de l’aventure en 2,5D.

On peut ainsi notamment constater que des éléments des niveaux seront destructibles et qu’un système de looting et de fabrication d’objets sera intégré à Soulstorm.

Et surtout que le jeu semble aussi joli que dynamique!

Les amateurs de la série seront par ailleurs contents d’apprendre que la date de sortie de cette suite de New 'n' Tasty se précise (très) légèrement, alors que la bande-annonce mentionne désormais une parution pour le début de 2020.