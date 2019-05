Pertes de plus de 6 M$ en fraudes l’an dernier

Rien ne semble freiner les malfaiteurs qui se font passer pour l’Agence du revenu du Canada. En cinq ans, le montant soutiré à leurs victimes est passé de 300 000 $ à plus de 6,4 millions $, selon des données obtenues par Le Journal.

De 2014 à 2018, 10 fois plus de Canadiens se sont fait piéger, selon le Centre antifraude du Canada. Leurs pertes dépassaient pour la première fois le montant de 6 M$ l’an dernier, allant jusqu’à doubler par rapport à 2017.

Même si les montants sont énormes, ce ne serait que la pointe de l’iceberg. Le Centre antifraude estime « que moins de 5 % des victimes signalent leur fraude ».

Courriels et textos

Les montants volés incluent tous les types d’arnaques, comme l’hameçonnage ou l’extorsion, soit par des appels, des courriels ou des textos.

« C’est en forte croissance et je ne crois pas que ça va diminuer. Ça va plutôt se multiplier de plus en plus », met en garde Sylvain Paquette, président du Bureau canadien du crédit, qui reçoit chaque semaine des appels de victimes.

« C’est le paradis des fraudeurs, car ici les sentences sont bonbons », tranche-t-il.

« Les autorités n’ont ni les effectifs ni les moyens pour enquêter sur ça », ajoute M. Paquette, soulignant que ce sont des cas complexes où les malfaiteurs laissent peu de traces.

C’est payant

« C’est excessivement payant [pour les fraudeurs]. Chaque dollar investi en rapporte 1000 », estime l’expert.

Même si de plus en plus de Canadiens sont sensibilisés à ces escroqueries, les arnaqueurs ciblent des personnes vulnérables comme les aînés ou les nouveaux arrivants.

Puis, de nouvelles technologies viennent constamment leur faciliter la tâche. Il cite en exemple une application qui permet de masquer son numéro de téléphone et d’en afficher un autre, comme celui d’une institution bancaire.

Il ne faut donc jamais donner de renseignements personnels lors d’un appel d’un numéro appelant, dit-il.

D’ailleurs, plusieurs corps policiers ont rappelé aux citoyens d’être vigilants en cette période des impôts.

Cette année, de nombreux escrocs ont envoyé des textos invitant faussement les personnes à cliquer sur un lien pour recevoir leur remboursement.

Des millions dans les mains des fraudeurs Année Victimes Pertes ($) 2014 136 302 890,56 $ 2015 765 2 404 351,25$ 2016 1195 3 585 050,76 $ 2017 812 3 056 955,33 $ 2018 1490 6 406 862,56 $ 2019 162 622 870,26 $*

*en date du 14 avril 2019

Source : Centre antifraude du Canada