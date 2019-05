Rihanna dévoile son secret pour avoir un rouge à lèvres parfait qui tient toute la journée!

Rihanna a toujours une mise en beauté complètement flawless et de bons trucs pour nous aider à reproduire des maquillages de calibre professionnel à la maison.

Il y a deux ans, la chanteuse a sorti ses fameux rouges à lèvres en bâton Mattemoiselle et ceux à longue durée Lip Paint et tout le monde capotait. Depuis, RiRi a sorti des dizaines de coloris, et chaque saison, elle nous propose des collections saisonnières vraiment originales.

Rihanna rocke le rouge à lèvres néon autant que les teintes nudes plus classiques et son application semble toujours flawless. Eh bien, elle a révélé son secret pour avoir un beau rouge à lèvres à tout coup qui tient bien sur les lèvres: la préparation!

La chanteuse ne jure que par l’exfoliation et l’hydratation de ses lèvres avant d’appliquer n’importe quel produit. C’est qu’un rouge à lèvres appliqué sur des lèvres sèches ou avec des petites peaux mortes ne va pas tenir aussi longtemps que sur des babines fraîchement exfoliées et hydratées.

«Je suis littéralement obsédée quand il est question de garder mes lèvres douces et lisses – c’est le secret pour un rouge à lèvres toujours parfait!», a indiqué RiRi à propos de sa routine.

C’est donc pour cette raison qu’elle a décidé de créer la gamme Pro Kiss'r qui se concentre sur les soins pour les lèvres. L’un de ses nouveaux produits est un exfoliant en bâton vraiment pratique qui permet en quelques mouvements d’enlever toutes les peaux mortes qui traînent sur nos lèvres #beurk.

Courtoisie Fenty Beauty

21$, chez Sephora

Puis, Rihanna propose d’appliquer son «baume irrésistible» pendant qu’on fait le reste de notre maquillage, un genre de baume à lèvres liquide translucide qui ressemble un peu à un gloss.

Courtoisie Fenty Beauty

23$, chez Sephora

Après tout ça, on est prêtes pour un rouge à lèvres qui dure toute la journée. Un bon truc à retenir pour nos soirées qui s’éternisent!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!