Un homme adopté déplore les limites de la loi 113

Un homme de Québec adopté à la naissance pourra se recueillir sur la tombe de sa mère biologique, mais uniquement après avoir mené sa propre enquête, car il n’a pu en apprendre suffisamment du gouvernement.

Sur les traces de ses origines depuis l’âge de 10 ans, Yvon Boucher était emballé quand il a appris qu’en vertu de la loi 113, les dossiers de milliers de personnes adoptées au Québec seraient ouverts à partir de l’été 2018.

Les personnes dans sa situation peuvent maintenant connaître l’identité de leurs parents biologiques, pour autant qu’ils soient décédés depuis plus d’un an. Et ce, même si les parents ont exprimé leur volonté de rester dans l’anonymat de leur vivant.

M. Boucher a toutefois été déçu du peu d’information qu’il lui a été possible d’obtenir en vertu de cette loi, une frustration que partage le Mouvement Retrouvailles.

Ses démarches lui ont appris que sa mère est décédée d’un cancer en 2009. On lui a remis ses nom et prénom, sans plus. Quant à son père, on a refusé de lui remettre son nom. Il est possible qu’il ne figure pas sur les papiers d’adoption de l’époque.

« On frappe un mur »

« La machine fait qu’on frappe un mur », croit Yvon Boucher, qui désirait en savoir beaucoup plus. Il souhaitait notamment connaître le lieu d’inhumation de sa mère, afin de pouvoir se recueillir sur sa tombe.

L’homme de 58 ans ignorait la date exacte et le lieu du décès. Il tenait à savoir s’il a des frères ou des sœurs, des cousins ou des cousines toujours en vie.

M. Boucher croit que plusieurs de ces informations sont disponibles. Il a finalement trouvé des réponses, surtout de nature généalogique, en se rendant dans les locaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à l’Université Laval.

« [Les agents du ministère] nous disent “on ne peut pas vous les donner”, mais c’est public, alors je ne comprends pas. On dirait qu’ils ont les mains attachées », dit-il.

Ses recherches lui ont permis de retracer plusieurs membres de sa famille dans le secteur de Disraeli, qui l’ont accueilli à bras ouverts avant Noël.

C’est en communiquant avec eux qu’il a appris que sa mère était enterrée à Thetford Mines, où il compte se rendre bientôt. Après leur avoir parlé, il est aussi convaincu qu’il a au moins une sœur, qu’il n’arrive toujours pas à retrouver.

« J’ai vraiment une famille »

« Ç’a pris 48 ans avant que je puisse me dire : j’ai vraiment une famille. J’en ai eu une et je ne la renie pas, ce n’est pas le but, mais j’ai vraiment des vrais cousins à moi, je n’ai pas des cousins qu’on m’a imposés. Ils ont mon sang », lance-t-il, expliquant que, pour lui, « les liens familiaux, c’est super important ».

« Le 27 février, c’est la date où ma mère est décédée. Pour moi, le 27 février va être important toutes les années », donne en exemple l’homme, qui souhaite que la loi 113 soit élargie, pour permettre d’en révéler plus aux personnes adoptées.

« Les informations qu’ils ont, qu’ils nous les donnent », demande-t-il.

Le Mouvement Retrouvailles veut des ajustements

Le Mouvement Retrouvailles interpelle le gouvernement québécois afin d’offrir davantage d’informations aux personnes adoptées qui sont à la recherche de leurs origines.

Yvon Boucher n’est pas le seul à se questionner sur la portée de la loi 113.

« C’est le commentaire qui revient le plus souvent », confirme le Mouvement Retrouvailles.

« On croyait vraiment, lorsqu’ils ont fait [au gouvernement] la loi 113, qu’il y aurait beaucoup plus d’informations qui seraient données, mais on s’est limité au nom et au prénom dans le cas du décès du parent biologique », remarque sa présidente, Caroline Fortin.

« Droit à l’identité »

Pourtant, plusieurs provinces canadiennes qui ont ouvert les livres d’adoption vont plus loin.

« En Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve et en Ontario, on remet à la personne confiée à l’adoption son certificat de naissance d’origine et son jugement d’adoption », souligne Mme Fortin.

Le Mouvement Retrouvailles invoque le « droit à l’identité » des personnes adoptées au Québec.

« Oui, si on le regarde froidement, ç’a été respecté, parce qu’on donne l’identité, mais il faudrait vraiment humaniser le tout et donner plus d’informations qui vont permettre à la personne adoptée d’avoir un historique », croit Caroline Fortin.

Le Mouvement Retrouvailles considère aussi que le gouvernement pourrait faciliter les retrouvailles entre frères et sœurs.

Actuellement, deux membres d’une même fratrie doivent se chercher mutuellement pour que le gouvernement facilite le travail. Mais si elles ignorent leur existence, les démarches ne peuvent aboutir.

Recommandations

De son côté, le ministère de la Santé souligne que la cause du décès du parent biologique est également donnée lorsqu’elle est connue.

« Il est également possible, en vertu du Code civil et de la Loi sur la protection de la jeunesse, d’adresser une demande de sommaire des antécédents sociobiologiques afin d’obtenir des informations complémentaires », ajoute Noémie Vanheuverzwijn, de la direction des communications.

« Toutefois, le lieu et la date de décès [du parent] ainsi que la date de naissance ne sont pas des informations qui peuvent être transmises en vertu de la loi », précise-t-elle.

En matière d’adoption La loi 113