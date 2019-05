Un nouveau restaurant de 3,5 M$ aux Galeries de la Capitale

C’est finalement le Groupe Restos Plaisirs qui s’installera dans le marché alimentaire aux Galeries de la Capitale, avec un nouveau concept créée sur mesure qui nécessitera un investissement de 3,5 M$.

Le futur restaurant s’installera à proximité du Ricardo Boutique + Café, dans les futures Galeries Gourmandes qui accueilleront une vingtaine d’artisans et de marchands locaux.

Pour imaginer l’ambiance et l’environnement de ce vaste espace de 8000 pieds carrés, la direction de Restos Plaisirs a fait appel au concepteur, Olivier Dufour, ainsi qu’aux designers et architectes de la firme LemayMichaud.

«On travaille sur ce projet depuis plusieurs mois. Ça ne sera pas un Cochon Digue ou un JAJA La Pizz. Ça ne sera pas l’une de nos marques que l’on décline déjà. Ce sera un nouveau projet avec un nouveau nom. On veut l’adapter à l’environnement des Galeries gourmandes et à l’axe de divertissement des Galeries de la Capitale. C’est un concept qui va s’adresser aux familles le jour et aux gens qui voudront s’attarder un peu plus longtemps le soir», a décrit Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs.

Photo Diane Tremblay

«On travaille avec les mêmes architectes depuis trente ans, LemayMichaud, qui connaissent très bien la restauration et qui connaissent bien Restos Plaisirs et notre ADN. On s’est adjoint les services d’Olivier Dufour qui est un grand spécialiste de la mise en scène et qui travaille partout sur la planète pour nous permettre de sortir de ce que l’on fait habituellement.»

Le restaurant occupera également l’espace sous la coupole des Galeries Gourmandes. Cet espace est appelé à devenir un bar lounge, tel que prévu dans les plans initiaux.

Le restaurant «attrayant et divertissant» comptera une grande terrasse et une fenestration abondante.

L’établissement aura environ la taille du Paris Grill ou du Cochon Dingue de Place Sainte-Foy. On y retrouvera environ 175 places assises.

Les travaux de construction débuteront à compter de juillet prochain et la livraison du projet est prévue en décembre.

«C’est un projet qui fait partie de notre plan de croissance qui est d’ouvrir un restaurant par 12 ou 18 mois. Ce qui est difficile, c’est vraiment l’enjeu de la main-d’œuvre», a ajouté M. Moreau.

Selon lui, le concept, qui sera élaboré aux Galeries de la Capitale, pourrait être exporté dans un«environnement similaire».