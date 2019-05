Une sauce qui a du chien!

Malgré son nom à consonance anglophone, Firebarns est une entreprise 100 % québécoise qui vient de mettre en marché quatre nouvelles sauces BBQ : Steak, Bourbon Bacon, Buffalo et Poulet Côtes levées.

« On songeait depuis un moment à élargir notre offre de produits pour conquérir un plus grand nombre de consommateurs », affirme Frank Ménard, copropriétaire.

L’année 2019 est fort occupée pour cette jeune entreprise qui a plusieurs projets sur le feu dont un déménagement et l’acquisition de nouveaux équipements.

« Surtout avec la nouvelle gamme de sauce BBQ, c’est extraordinaire. On a vendu 20 000 bouteilles en deux semaines », ajoute M. Drouin.

Le président n’est nul autre qu’un bulldog anglais de six ans. Sa bonne bouille apparaît sur les étiquettes. Il est si populaire qu’on le réclame lors d’événements corporatifs.

C’est du sérieux ! Même sur leur carte professionnelle, MM. Ménard et Drouin se présentent comme des « adjoints au président Barney ». En fait, c’est le chien de Frank.

« C’est drôle, car quand on fait des réunions chez Frank, il réclame sa chaise », relate Pierre-Oliver en parlant de Barney bien entendu.

Cela dit, Firebarns, qui se spécialise dans la transformation agroalimentaire, ne manque pas de piquant. L’entreprise, qui a atteint le million de chiffre d’affaires cette année, s’attaque au marché des sauces BBQ, en plus de fabriquer un large éventail de sauces piquantes.

Attachant une grande importance à la provenance des aliments, les entrepreneurs se sont même impliqués dans le choix des engrais et des semences.

Firebarns s’assure de travailler avec des fournisseurs québécois et canadiens en matière d’approvisionnement.

Les dirigeants prévoient faire l’acquisition d’une autre embouteilleuse lorsque les activités de l’entreprise seront transférées dans une plus grande usine, à Québec, au cours de l’été.

À l’heure actuelle, les produits Firebarns sont distribués dans plus de 300 points de vente au Québec, dans les épiceries comme IGA, IGA Extra, Metro et Provigo, ainsi que dans des boucheries et des poissonneries.