Westjet racheté pour 5 milliards de dollars

Le fonds d’investissement Onex achètera la compagnie d’aviation WestJet pour environ 5 milliards $.

Dans le cadre de cette entente conclue avec la direction de l’entreprise aérienne, Onex versera 31 $ par action, soit une prime de 67 % par rapport au prix de l’action à la fermeture de la Bourse de Toronto, vendredi dernier. À la suite de la transaction, WestJet ne sera plus cotée en bourse.

«Je suis particulièrement content que WestJet reste basée à Calgary, a dit le président et fondateur de la compagnie Clive Beddoe par communiqué, lundi matin. L’expérience d’Onex, son historique de relations positives avec ses employés et ses orientations à long terme en font un partenaire idéal pour WestJet, et je suis très excité à propos de notre avenir.»

Onex avait approché la direction de WestJet en mars dernier afin de mettre la main sur cette compagnie aérienne. Un comité spécial avait alors été mis en place pour étudier l’offre du fonds d’investissement de Toronto. La direction a ensuite estimé que cette transaction est dans le meilleur des actionnaires. Elle leur recommande donc de l’approuver lors d’une réunion extraordinaire qui aura lieu en juillet.

Onex est un fonds d’investissement contrôlé par Gerry Schwartz qui est le président et le chef de la direction. Onex possède des actifs valant 51 milliards $ US, engrange des revenus annuels de 31 milliards $ US et emploie 172 000 personnes dans le monde. Cette entreprise est cotée à la Bourse de Toronto.