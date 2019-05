GRENIER, Thérèse Guillot



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 7 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Guillot, épouse de feu monsieur Omer Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 15 mai de 19h à 21h30 et jeudi jour des funérailles de 9h30 à 10h15 au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Guillot laisse dans le deuil ses enfants : Raynald (Jeanne D'Arc Drouin), Line (Ghislain Jobin) et Ghislain (Lyne Vallée) ; ses petits-enfants: Annie (Stéphane) et Caroline Grenier (Martin), Jonathan (Joanie) et Audrey Grenier (Alexandre) : ses arrière-petits-enfants : Elianne, Julien et Laura ; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Guillot et Grenier : Madeleine (feu Emmanuel Guillot) et Marie-Paule (feu Roland Guillot), Cécile (Baptiste Lajeunesse), Lucien (feu Lucienne Déry) et Édith (feu Paul-Emile Grenier, Jacques Barbeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial aux Dre Paquet et au Dre Plante, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sainte-Thérèse de Lisieux, 158 rue Bertrand Québec, Qc, G1B 1H7