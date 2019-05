BARRETTE, Louise



Le 10 mai 2019, est décédée à la Maison Michel-Sarrazin, à Québec, à l'âge de 51 ans, Mme Louise Barrette, conjointe de M. Jean Cantin, demeurant rue Bourdage à Québec, autrefois de Jonquière. La famille accueillera parents et amis à la2580, rue St-DominiqueJonquièrele mercredi 15 mai 2019 à compter de 12h.Après les funérailles, nous procéderons à la crémation de Mme Louise Barrette. Outre son conjoint, M. Jean Cantin, elle laisse dans le deuil ses parents: Mme Judith Larouche et M. Marc Barrette; sa fille, Marie-Julie Harvey (Pierre-Luc Gagné); le fils de son conjoint: Maxim Cantin (Carole Tremblay) et leur enfants: Noémie et Loriane; son frère et sa sœur: Hélène Barrette (André Boivin), Yvon (Diane Belley); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yves Cantin (Lise Fleury), Maude (Rock Desbiens), Carolyne (Denis Bouchard), Marc (Nancy Lavoie). Elle était la belle-fille de feu Mme Rolande Larouche et de feu M. Roland Cantin; la belle-sœur de feu Laval Cantin (Colette Gagnon); la tante de: Charles-Olivier, Anne-Sophie, Félix-Antoine, Jean-François, Audrey, Patrice, Pierre-Luc, Isabelle, Stéphanie, Alexandra et Amélie. Elle laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et amis. La famille remercie chaleureusement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins prodigués à Mme Louise Barrette. Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don en ligne : https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/ Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.