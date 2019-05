GAGNON, Louis E.



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé entouré des siens monsieur Louis E. Gagnon, époux de madame Cécile Lemieux. Il était le fils de feu Marguerite Verret et de feu Louis-Philippe Gagnon. Il demeurait à Loretteville. Sa famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Valérie (Érick Jacques) et Marie-Michèle; ses petits-enfants : Clémence, Antoine, Guillaume et Gabriel; sa sœur et ses frères : Hélène (Armand Parent), Marc (Shirley Jacques), Rock (Diane Arsenault), Jean (Odile Dufour) et Richard (Sylvie Girard); ses filleul(e)s Alexandre Lemieux et Laure-Élie Michaud; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des amis très chers. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec en dirigeant vos dons afin d'appuyer spécifiquement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, 10 rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (QC) G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385, ou à l'organisme Parkinson Québec, 550 rue Sherbrooke Ouest, bureau 471, Tour Ouest, Montréal (QC) H3A 1B9, téléphone : 1 800 720-1307.https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/https://www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec/