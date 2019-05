De nouveaux chalets futuristes à louer cet été dans les Cantons-de-l’Est

Grande ouverture prévue le 27 juin 2019 pour six chalets sur pilotis et deux sur roues, au nouveau domaine de Laö Cabines, à Racine, au nord du mont Orford. Une belle destination pour les couples et les petites familles.

Ces chalets minimalistes et confortables offriront une superbe vue, soit depuis les hauteurs de la falaise Larouche, bien connue des grimpeurs de l'Estrie, soit sur le lac à Paul. Situés à moins d'un kilomètre à pied de l'accueil du site, ils permettront de bénéficier d'une grande intimité en pleine nature. Un service de transport de bagages sera aussi proposé ($).

Conçus selon des architectures différentes, les six chalets misent tous sur une importante fenestration qui donne l'impression de vivre à l'extérieur. Ils pourront accueillir de deux à quatre personnes, y compris les chiens dans le chalet nommé le Blök. L'intérieur comprendra lits et sofa (l'aménagement variera selon le chalet) avec literie, poêle à bois et chauffage au propane, une toilette à compost, un lavabo, une table et deux ronds au propane pour cuisiner. Des sanitaires avec toilettes et douches seront également accessibles sur le domaine.

COURTOISIE / FACEBOOK

Sur roues et sur skis

Deux cabines mobiles, sur roues en été et sur skis en hiver, pourront accueillir deux personnes en prêt-à-camper confortable. L'idée est d'ajouter un hébergement à proximité d'un chalet sur pilotis pour loger plus de personnes ou bien de se retrouver en couple là où bon nous semble sur le domaine.

Tous les hébergements donneront accès aux 4 km de sentiers (rando pédestre l'été et raquette l'hiver) qui sillonnent le domaine, ainsi qu'à la Zone Ö et son bain bouillonnant sous les pommiers sauvages.

Pour les gourmands qui voudraient goûter aux spécialités locales sans cuisiner, des boîtes à lunch remplies de produits d'artisans locaux seront proposées (chocolat, pain et charcuteries).

- Le séjour minimum est de deux nuits, exception faite pour les marcheurs qui souhaiteraient dormir aux Laö Cabines en cours de longue randonnée sur les Sentiers de l'Estrie (accessibles via le réseau de sentiers du domaine) et les cyclotouristes.

- Les réservations pour l'été sont d'ores et déjà ouvertes. Dépêchez-vous !

- À partir de 135 $/nuit pour un chalet sur pilotis, 85 $/nuit pour une cabine mobile.

- Activités sur place: randonnée pédestre, raquette et ski de fond l'hiver, planche à pagaie sur le lac.

- Activités aux alentours: escalade de roche (à 2 min en voiture), baignade à la plage McKenzie (à 5 min en voiture), randonnée pédestre au parc national du Mont-Orford, dans la réserve naturelle du lac Brais et sur les Sentiers de l'Estrie (tronçon de 21 km).

- Info: laocabines.ca