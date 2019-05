Des artistes de haut calibre s’unissent pour les inondations

Plusieurs personnalités renommées, dont Véronic DiCaire, Lara Fabian, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland et Paul Piché, se mobiliseront pour venir en aide aux sinistrés des récentes inondations au Québec lors du spectacle «Le soleil emmène au soleil», qui sera présenté un seul soir, le 27 juin prochain, à Sainte-Thérèse.

La liste des artistes qui participeront à l’événement est de haut calibre. En plus des vedettes mentionnées ci-haut, Marc Hervieux, 2 Frères, Mario Tessier, Alain Choquette et Christian Marc Gendron seront de la partie au Théâtre Lionel-Groulx pour témoigner leur soutien aux victimes des inondations.

Tous ont accepté de s’impliquer bénévolement, a souligné Maxime Charbonneau, coproducteur et animateur de «Le soleil emmène au soleil», en entrevue avec l’Agence QMI.

«Les artistes ont tous accepté de participer gracieusement à cette cause, avec tout ce que ça implique. On n’a pas eu à les convaincre beaucoup. Véronic DiCaire et Robert Charlebois habitent dans les Laurentides, alors on a peut-être été capables d’aller chercher leur corde sensible. Lara (Fabian) n’a pas hésité une seule seconde non plus», a expliqué celui qui agit comme animateur de foule sur différents plateaux de télévision, dont «La Voix».

Tous les profits générés par «Le soleil emmène au soleil» seront entièrement versés à la Croix-Rouge canadienne.

Jean-Pierre en ouverture

Maxime Charbonneau a été frappé par le «flash monumental» d’organiser cette réunion après avoir pris connaissance du rendez-vous préparé par plusieurs humoristes, pour le 20 mai prochain, à l’Olympia de Montréal, aussi au bénéfice des victimes des inondations. Habitant à Mirabel, près de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il s’étonnait qu’aucune initiative n’ait encore été mise sur pied dans sa région, pourtant durement touchée.

Jean-Pierre Ferland, qui a accepté de céder le titre de sa chanson «Le soleil emmène au soleil» pour les besoins de la soirée, ouvrira la prestation avec cette même pièce le 27 juin.

«Je trouvais que ce n’était pas quétaine, que c’était positif, annonciateur d’un jour nouveau», a expliqué Maxime Charbonneau au sujet de son choix de titre pour le spectacle.

Les billets pour le spectacle-bénéfice «Le soleil emmène au soleil» seront mis en vente le 17 mai, au (450) 434-4006 ou au odyscene.com.