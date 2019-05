GREGORY, Lucette Lemay



Au Saint-Brigid's Home, le 20 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lucette Lemay, épouse de feu monsieur Dr John Gregory. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: George (Connie), Peter et sa belle-fille Laurie Boback: ses petits-enfants: Shawnee, Samantha, Logan, Kirstyn et Megan, son frère Simon ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint-Brigid's Home 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél.: 418 684-2260.