La mythique Route 66

Puis, si le temps le permet, on devrait rencontrer Pat Brisson et Tom Lapointe. Pat Brisson, c’est l’agent le plus influent avec Don Meehan de tout le hockey.

Tom Lapointe, c’est l’ancien de La Presse et du Journal de Montréal. On dit qu’il est producteur et travaille au développement d’une émission de télévision. Si ça adonne, on va jaser de tout ça. On n’aura pas le temps de visiter Tom Cruise et Dwayne Johnson. On va s’excuser.