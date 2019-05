Shinedown s’amène au Centre Vidéotron

À peine quelques jours après le passage de Volbeat et Godsmack, les amateurs de rock lourd sont de nouveau conviés au Centre Vidéotron, le 25 septembre, pour la rare visite à Québec du groupe américain Shinedown.

Cette soirée rock prendra les allures d’un marathon puisqu’elle mettra aussi aux prises les formations Papa Roach, Asking Alexandria et Savage After Midnight. Les billets seront mis en vente vendredi avec préventes à compter d’aujourd’hui.

Québec fait partie des nouvelles dates de la tournée Attention Attention, du même nom de l’album lancé en 2018, que Shinedown a annoncé pour l’automne. Le quatuor se produira la veille à la Place Bell de Laval.

Actif depuis le début des années 2000, Shinedown a fait sa marque en vendant plus de dix millions d’exemplaires de ses albums et en cumulant pas moins de treize numéros 1 au palmarès rock du magazine Billboard, un score qui le place sur un pied d’égalité avec Van Halen et tout juste derrière les recordmen Three Days Grace.